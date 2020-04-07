Koca, Türkiye'nin koronavirüs haritasını açıkladı: 6 ilde son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine dair haritaları kamuoyu ile paylaştı.

İstanbul,Kocaeli,Sakarya,Ankara, İzmir ve Zonguldak özelinde hazırlanmış haritaları da gösteren Koca, bu şehirlerin ortak özelliklerinin bulunduğunu söyledi. Koca bu ortak özelliği 'yurt dışına gidiş gelişlerin sık olması' ve 'sosyal temas' olarak açıkladı.

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Koronavirüsün Ankara'daki dağılımı

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Koronavirüsün İstanbul'daki dağılımı

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Koronavirüsün İzmir'deki dağılımı

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Koronavirüsün Kocaeli'deki dağılımı

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Koronavirüsün Sakarya'daki dağılımı

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Koronavirüsün Zonguldak'taki dağılımı

Bakan Koca, bugün vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımı ile vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımını gösteren tabloları da paylaştı. Burada da özellikle 60 - 80 yaş aralıklarında, erkeklerin ölüm oranının kadınlara kıyasla çok daha yüksek olduğu gözleniyor.

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Vakaların yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımı