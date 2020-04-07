Bakan Selçuk: İhtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakit desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk etapta verilen 1000'er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek verileceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 mücadele kapsamında dün açıkladığı, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye verilecek nakdi yardımın detaylarını paylaştı.

Birinci faz sosyal yardım programı kapsamında geçen hafta 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira nakdi destek verildiğini anımsatan Selçuk şunları söyledi:

'Başvuruya gerek yok'

"Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek."

3. fazda da 1. ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destekte bulunacaklarını aktaran Selçuk, "3. faz sosyal yardımdan daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız" dedi.

Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ise ayrıca duyurulacağını belirtti.