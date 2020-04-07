Koronavirüs günlerinde kandil: Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların camilerde ibadete ara vermesi nedeniyle, Selimiye Camisi'nde teknolojik imkanlar kullanılarak Berat Kandili programı düzenlendi.

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş ile Selimiye Camisi İmam Hatibi ve Müezzini Yusuf Serenli, sosyal mesafe kuralına uyarak dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Mevlit programı, İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Edirne Müftü Vekili Okuş, AA muhabirine, tüm dünyanın salgın nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Kandil gecesi salgının son bulması için de dua ettiklerini belirten Okuş, "Bu manevi atmosferi vatandaşlarımıza teknolojiyi kullanarak aktarmak istedik. Berat Kandili, Kadir Gecesi ve ramazan ayının habercisidir. Allah dualarımızı kabul etsin. Vatandaşlarımız önlemlerini alıyor ve tedbirlere uyuyorlar. En kısa sürede ülkemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık bu salgından kurtulur inşallah." dedi.