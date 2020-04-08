Koronavirüs kaynaklı ölümler ile hava kirliliği arasında bağ olduğu açıklandı

Bilim insanları, hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan hastaların yeni tip koronavirüs Kovid-19’dan ölme riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Harvard Üniversitesi internet sitesinde yayınlanan yazıda, katı maddelerin solunum ve kalp-damar sistemler üzerindeki olumsuz etkinin yaygın bir şekilde bilindiği, bu bilgi esasında bilim insanlarının, söz konusu etkinin Kovid-19 belirtilerini ağırlaştırabileceği ve koronavirüs hastasının ölüm riskini artırabileceği tahmininde bulunduğu ifade edildi.

Bilim insanları, ABD nüfusunun yüzde 98’inin yaşadığı 3 binden fazla bölgedeki çevre verilerini toplayarak analiz etti.

Araştırmada, “Hava kirliliğine uzun süre maruz kalmak zayıflığı artırıyor ve Kovid-19 hastalığının en olumsuz sonuç verme riskini artırıyor” dendi.

Hava kirliliğinde hafif bir artışın bile koronavirüs kaynaklı ölüm oranında yüzde 15 artışa yol açabileceği kaydedildi.

Bilim insanları, hava kirliliğini azaltmak için hava kalitesi üzerindeki kontrolün artırılması gerektiğini, aksi takdirde ölümlerde artışın devam edeceği belirtildi.