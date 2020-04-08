Rusya Çin'den 72 milyon maske satın aldı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Çin'den 72 milyon maske aldıklarını ve bunların 51 milyonunun halihazırda bölgelere dağıtıldığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla video konferans yöntemiyle yapılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele toplantısında konuşan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, "Çin'den halihazırda 51 milyon maske aldık ve bölgelere dağıttık. Şu anda Şangay'da 21 milyon maskenin daha yüklemesi yapılıyor ve gece Moskova'da olacak. Koruyucu kostümlerle ilgili olarak da aynı çalışmalar yürütülüyor" dedi.

'Rusya'da günde 1.6 milyon maske üretiliyor'

Şu anda Rusya'da günde 1.6 milyon tıbbi maske üretildiğini ve 20 Nisan'a kadar sargı bezinden üretilmiş 2.1 milyon maskenin hazır olacağını söyleyen Manturov, bölgelerdeki mikro işletmelerin de kumaş dışı malzemelerle günde 2.4 milyon adet çeşitli türden maske ürettiğinin altını çizdi.

'Solunum cihazı üretim kapasitesini ayda 1.500'e çıkaracağız'

Bu arada Manturov, Rusya'da solunum cihazı üretimin ayda 1.500 adede çıkarmayı planladıklarını anlattı.

Manturov, önümüzdeki hafta 200 solunum cihazının daha teslim edileceğini ekledi.