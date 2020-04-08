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    Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

    © AFP 2020 / PAU BARRENA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2234)
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e, taburcu edilen hasta sayısının ise 1582'ye ulaştığını bildirdi.

    Koca, ikinci kez video konferans yöntemiyle yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından koronavirüsle ilgili son durumu açıkladı.

    Toplam test sayısının 228 bin 868'e, vaka sayısının ise 34 bin 109'a ulaştığını belirten Koca, son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e, tedavi tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısının ise 1582'ye ulaştığını kaydetti.

    Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk bulunduğuna işaret eden Koca, Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesinden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardığını açıkladı.

    Koca, Türkiye'nin nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülke konumunda bulunduğuna işaret etti. "Toplum Bilimleri Kurulu" adında yeni bir kurul oluşturulduğunu ifade eden Koca, genç yaşlardaki hastaların da vefatlarına tanık olunduğunu, yaşın bir güvence gibi görülmemesi gerektiğini vurguladı.  Hastalarda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağlandığını aktaran Koca, virüse yönelik ilacın kullanımına erken başlamanın bu durumun yaşanmasında büyük rolü olduğunu bildirdi.  Evde izole edilmesi gereken hastaların dijital yöntemle takip edileceğini kaydeden Koca, eczanelerde, marketlerde parayla maske satışı yapılmayacağını belirtti. 

    Bakan Koca, sağlık sorunu olan herhangi bir Bilim Kurulu üyesi olmadığını, testi pozitif çıkan üyenin de sağlık sorunu bulunmadığını sözlerine ekledi.

    Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde yeni tip Kovid-19'a karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.

    Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın katılımıyla Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinden yapılan canlı yayında, gönüllü bağışçı Demir'den plazma alma işlemi gerçekleştirildi. Gönüllü bağışçı Demir, "Sahada çalışmamın yanı sıra bu şekilde tedaviye vesile olmak gerçekten farklı bir duygu. Bunu ayrıca bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum." dedi.

    Kınık ise 10 ilde plazma alımına başlandığını, günde 750 bağışçıdan plazma alınabilecek kapasiteye sahip olunduğunu belirtti.

    Ekonomide yeni destekler

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi desteklerini açıkladı. Albayrak, ücretsiz izne çıkarılanlar için maaş desteği başlatılacağını, 4,4 milyon aileye nakdi yardım sağlanacağını, esnafa 2 milyar liradan fazla finansman desteği kullandırıldığını aktardı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verileceğini bildirdi. Selçuk, vatandaşların bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını, yardımların evlere ulaştırılacağını kaydetti.

    Selçuk ayrıca "Evsizlere Konaklama Projesi"nin başlatıldığını, tespit edilen evsiz ve kimsesiz kişilerin öncelikli olarak kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirileceğini aktardı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur sendikaları yöneticileriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, "Salgın hastalığın ülkemize getirdiği hasarı hafifletmek için hep birlikte mücadele ediyoruz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, sosyal devlet vurgusu yaparak, işsiz kalanlara el uzatılması gerektiğine işaret etti.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, koronavirüse yönelik sağlam ve seri tedbirler alındığını, devlet-millet dayanışmasının yaşandığını kaydetti.

    Egzoz emisyon ölçüm süreleri ertelendi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz gazı emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.

    Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek." bilgisini paylaştı.

    ​MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 tanısıyla hastaneye yatırıldığını bildirdi. Daha sonra Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulunan TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, Feti Yıldız'ın koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.

    ​Kovid-19'la mücadele kapsamında bir ay erkene alınan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenmesine dün başlandı. SSK'liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini alacak.

    AK Parti'den 22 ülkedeki siyasi partilere mektup 

    AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından İtalya, ABD, Çin ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 22 ülkedeki siyasi partilere koronavirüse karşı mücadelede destek ve iş birliğinin önemine işaret eden mektup gönderildi. Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kaleme alınan mektupta, Türk halkının dostlarıyla yan yana durmaya hazır olduğu vurgulandı.

    Öte yandan AK Parti, Asya ülkelerindeki siyasi partilere de ayrıca toplu bir mesaj iletti.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, öğretmen adayı son sınıf öğrencilerinin uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ders, ödev ve dosya hazırlığı ile telafi edilebilmesine yönelik karar aldıklarını bildirdi.

    ​Ankara'nın Mamak ilçesinde nişan töreni sonrasında sokakta halay çeken 8 kişi, sosyal mesafe kuralına uymayarak koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca toplam 5 bin 894 lira idari para cezasına çarptırıldı.

    ​Antalya'da hipertansiyon hastası 83 yaşındaki Ayşe Polat, 61 yaşındaki oğlunu kaybettiği koronavirüsü yendi. Yaklaşık 20 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Polat, evine alkışlarla uğurlandı. 

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    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2234)
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