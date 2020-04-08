Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Tekalif-i Milliye' açıklaması: Milli yükümlülük çalışmamız yok

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Erdoğan'ın 1921’de çıkarılan Tekalif-i Milliye Emirleri'ne ilişkin sözlerinin ardından çıkan tartışmaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.

Oktay'ın “Böyle bir vergi veya ek çalışmamız kesinlikle söz konusu değil” dediğini aktaran Sarıkaya, 'Erdoğan'ın nasıl ki 1. Dünya Savaşı dönemindeki Kurtuluş Savaşı’ndan millet olarak el ele verilip çıkıldıysa, burada da yine herkesin omuz omuza dayanışma ile çıkacağına bir vurgu yaptığını' belirtti.

Sarıkaya yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtuluş Savaşı döneminde 1921’de çıkarılan Tekalif-i Milliye Emirleri; yani Milli Yükümlülüklere ilişkin 10 emirden söz edince farklı yorumlayanlar oldu...

Sanki 5 Ağustos 1921’de olduğu gibi vatandaştan ek vergi, gelir toplanacakmış, mallarının bir kısmına el konulacakmış gibi hava estirildi...

Şunu baştan belirteyim ki böyle bir çalışma hükümette kesinlikle yok...

Hatta düşüncesi dahi söz konusu değil.

Bu iddiama dayanak da devletin en üst makamı, sözüne her daim güven duyduğum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay...

Yan gelir veya vergi yok

“Böyle bir vergi veya ek çalışmamız kesinlikle söz konusu değil” diye söze girdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında alınan kararların yasal şekle dönüştürülmesine yönelik bir çalışmaları olduğunu belirtti.

Bu çalışmaların da bir haftadır devam ettiğini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaptığımız çalışmanın yeni bir vergi sistemiyle ilgisi yok, böyle bir çalışmamız hiç olmadı. Bakanlar Kurulu’na sunulan çalışmamız ise bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerde ortaya çıkan yasal boşlukların doldurulmasına yönelik. Örneğin, derneklerin genel kurulları iptal edilmiş, ileri tarihe ötelenmiş. Bunun bir yasal şarta bağlanması gerekiyor. Sözleşmeler konusu var, bazı işlemlerin uzaktan yapılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler var. Ödemelerin elektronik ortamda yapılması gibi, yine gecikme faizlerinin durumu var, beyanname verme gibi birçok konu var. Bunların hepsinin yasal boşluğu varsa onların doldurulması ve düzenlemesine ilişkin bir çalışma. Bunun ötesinde bir durum değil...”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın da altını çizdiği gibi hükümette devletin ek gelir toplamasına yönelik bir çaba söz konusu değil.

Kastedilen, nasıl ki 1. Dünya Savaşı dönemindeki Kurtuluş Savaşı’ndan millet olarak el ele verilip çıkıldıysa, burada da yine herkesin omuz omuza dayanışma ile çıkacağına bir vurgu...

Bugün de dünyanın her yanını saran bir bela ile uğraşıldığı, o günlerde var olan milli birliğin bugün de sağlanmasına yönelik geçmişe yapılmış bir atıf.

Bugün de benzer süreçten geçildiği, herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğine yapılan bir gönderme.

Hükümetteki hazırlık

Oktay’ın da altını çizdiği gibi yapılan çalışma sadece koronavirüs salgınına karşı mücadelede alınan tedbirlerin daha kolay uygulanabilmesi ve mevzuattaki normal işleyişin, salgın döneminde de uyumlu bir şekilde devam edebilmesine yönelik.

Zaten, kısa süre sonra TBMM’ye geldiğinde de görülecek.