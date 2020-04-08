Dışişleri Bakanlığı'nda koronavirüsten ilk can kaybı

Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilk can kaybını yaşadı.
Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde baş aşçı olarak görev yapan Ahmet Eğri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eğri'nin ölümüyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu taziye paylaşımında bulundu.
Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğimizin emektar personeli Ahmet Eğri kardeşimiz #Kovid-19 tedavisi gördüğü Brüksel’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. @AvbirDT— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 7, 2020
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