CHP'li Karabıyık: Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı

Karabıyık, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' hakkında yaptığı yazılı açıklamada, infaz düzenlemesi teklifinde eşe karşı işlenen suçların 'kasten yaralama' suçu sayılması durumunda, cezanın infazında indirim yapılması riskinin bulunduğunu söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranının yüzde 39.3 olduğu bilgisini paylaşan Karabıyık, yaşadıkları fiziksel şiddet sonucunda yaralanan kadınların oranının yüzde 25, yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranının ise yüzde 48.5 olduğunu kaydetti.

Karabıyık, tüm bu oranların, Türkiye'de kadına şiddetin ulaştığı boyutu gösterdiğini vurguladı.

'Tahliye şartları kolaylaştırılmamalı'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede cezaevlerindeki duruma da değinen Karabıyık, acilen önlem alınması çağrısında bulundu.

İnfaz düzenlemesinin 'Cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten öldürme, terör, kadına şiddet hariç olacak' diyerek duyurulduğunu belirten Karabıyık, "Türk Ceza Kanunu'nda 'kadına şiddet suçu' olarak bir suç tanımı bulunmaması nedeniyle eşe karşı işlenen suçların 'kasten yaralama' suçu sayıldığı durumlarda düzenleme kapsamına girecek ve cezalarının infazında indirim yapılacak" dedi.

Karabıyık, "Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı, tahliye şartları kolaylaştırılmamalıdır" ifadesini kullandı.