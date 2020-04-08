Maske ve eldiven atıklarına ilişkin genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek. Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek" dedi.

➡️Maske-eldiven atıkları; kurum ve işletmelerin bina giriş- çıkışları ile ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek biriktirme ekipmanlarında ayrı şekilde biriktirilecek. Geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra "evsel atık" olarak belediyeye teslim edilecek — Murat KURUM (@murat_kurum) April 8, 2020

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Kurum, "Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak" ifadesini kullandı.

➡️Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar “tıbbi atık” olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak. — Murat KURUM (@murat_kurum) April 8, 2020

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