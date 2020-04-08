Erdoğan: Türkiye son 18 yılda yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı ve "Türkiye son 18 yılda yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biri" dedi.