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    Erdoğan: Türkiye son 18 yılda yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biri

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    Koronavirüs salgını
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı ve "Türkiye son 18 yılda yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biri" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan vatandaşlara mektup yazdı.

    Mektup, 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen ve ücretsiz kolonya ile maske içeren paketin içinde yer aldı.

    Erdoğan, mektubunda şunları kaydetti:

    • Küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz. Devlet olarak gerekli tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz.
    • Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında; 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz.
    • Sosyal devlet anlayışıyla; sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

    'Kurumların uyarıları dikkate alınmalı'

    • Ancak, alınan tedbirlerin yanında en büyük görev siz değerli vatandaşlarımıza düşüyor. Kurumlarımızın uyarılarını dikkatle dinlemeli, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.
    • Bu hastalığın özellikle kronik rahatsızlığı olan ve yaşça büyük kişilerde ölümcül sonuçlara neden olabildiği hepimizin mâlumudur. Bu nedenle, inançlarımızın da gerektirdiği üzere insani bir sorumlulukla yüksek risk grubundaki vatandaşlarımıza daha özel bir ihtimam gösteriyoruz. Bunun için, koronavirüs tedbirleri kapsamında, yüksek risk grubundaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına kısıtlama getirdik.

    'Salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalın'

    • Sizlerden ricam; bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur. Bu süreçte, yüksek risk grubunda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşlarımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz.
    • 112, 155 ve 156 telefon numaralarını aradığınız takdirde, vali ve kaymakamlarımız başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere hazırdır. Tüm bu tedbirlerin yanında, Bilim Kurulu’nun da önerileriyle sizlere koruyucu maske ve kolonya hediye ediyoruz.
    • Müsterih olunuz; hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye’den güçlü değildir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak; bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır. Her badirede olduğu gibi bu sıkıntılı süreçten de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek çıkacağımızdan şüphem yoktur.
    Etiketler:
    hazırlık, Salgın, değişim, Koronavirüs, Recep Tayyip Erdoğan
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