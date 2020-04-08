AK Parti ve MHP'den sağlıkçılar için yeni yasa teklifi

AK Parti ile MHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak yeni bir yasa teklifi sundu.

Yasa teklifine göre sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, cezaların yüzde 50 artırılmasının istendiğini söyledi.