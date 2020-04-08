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15:55 08 Nisan 2020
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    Ali Yerlikaya

    Yerlikaya: İstanbul pilot bölge seçildi

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2283)
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    "Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor" diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul pilot bölge olarak seçildi. İstanbul genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına başlandı.

    Pilot bölge olarak belirlenen İstanbul'daki 1 milyon 150 bin kişiye ulaştırılacak Cumhurbaşkanlığı paketlerinin tanıtımı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla paketleme işlemlerinin yapıldığı Gebze'deki CEVA Lojistik Gebze 3 Operasyon Merkezinde gerçekleştirildi.

    'Bu virüsü eninde sonunda yeneceğiz'

    Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla topyekun mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. 

    Salgının yayılma ve bulaşma riskini azaltmak için 3 kural olduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Hepimiz ezberledik ama tekrar edelim: Bir, evde kalmak, iki hijyene özen göstermek, üç sosyal izolasyon. Kurallara daha fazla dikkat edeceğiz. Zorunlu olmadıkça asla ama asla evden çıkmayacağız. Biz, bu virüsü eninde sonunda yeneceğiz" dedi.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını açıkladığını hatırlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

    "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank öncülüğünde, İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarımız süratle organize oldu. Paketler hazırlandı. Bu paketlerde 5 maske ve kolonya bulunuyor. Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tüm dünyaya örnek oluyoruz. Malumlarınız, e-devlet ve PTT'ler aracılığıyla başvuran herkese de maskeler ücretsiz olarak ulaştırılacak. Bugün yaptığımız çalışmada, İstanbul pilot bölge olarak belirlendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İstanbullular adına şükranlarımızı arz ediyorum. Allah razı olsun."

    'Dayanışma ruhuyla hareket edildi'

    Dün itibarıyla İstanbul genelinde 65 yaş üzerinde 1 milyon 150 bin vatandaşa paketlerin ulaştırılmaya başlandığını belirten Yerlikaya, bu süreçte tüm sektör temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla büyük bir dayanışma ruhuyla hareket ettiğini kaydetti.

    Herkesin elini taşın altına koyduğunu ve destek olduğunu dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

    "Biz Türkiye'yiz. Biz bize yeteriz. Destek verenlere, tek tek teşekkür etmek isterim: Kolonya için gerekli hammaddeyi tedarik eden Konya Şeker, Türk Şeker ve Mey firmalarına, ücretsiz olarak kapasitelerinin önemli bir kısmını bu hayırlı işlerine ayıran EVYAP, Eyüp Sabri Tuncer, PE RE JA, Eczacıbaşı, Marmara, Rebul, Deva ve Eser'e, maske teminindeki katkıları için Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, LC Waikiki ve Çalık Holding'e, paketleme ve lojistik faaliyetlerini üstlenen Amazon Türkiye'ye, belki de en zoru bu paketlerin evlere ulaşmasını sağlayan İstanbul Polisimize ve Jandarmamıza, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bütün çalışanlarına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, görev ve sorumluluk alan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar."

    Projeyi organize eden bakanlıklara da şükranlarını sunan Yerlikaya, şöyle konuştu:

    "Son olarak büyüklerimize seslenmek isterim: Kıymetli büyüklerimiz, sizler bizim başımızın tacısınız. Dua kapımızsınız. Hepimiz sizin için seferber oluyoruz. Bu süreçte gıda, sağlık ve hijyen malzemelerini evinize biz ulaştırıyoruz. Salgının üstesinden kurallara uyarak gelecek, evde kalarak virüsü yeneceğiz inşallah. İstanbullulara tüm hemşehrilerime bir kez daha evinde kal çağrısı yapıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

    Daha sonra paketleri tanıtan Yerlikaya, paketlerin hijyenik ortamında kapatıldığını ve toplantıya katılan basın mensuplarına da dağıtılacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere ikramı. Tabii sosyal mesafe kuralına uyarak, buradan 'self servisle' alıyorsunuz. Sizlere de teşekkür ediyoruz" dedi.

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan maske ve kolonya paketleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından tanıtıldı
    © AA /
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan maske ve kolonya paketleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından tanıtıldı

    Sektör temsilcileri destekledi

    İlgili tüm sektör temsilcilerinin sorumluluk anlayışıyla katkı verdiği çalışma kapsamında kolonya yapımında gerekli olan hammadde, Konya Şeker, Türk Şeker ve Mey firmalarından temin edildi.

    Kolonya üreticileri EVYAP, Eyüp Sabri Tuncer, PE RE JA, Eczacıbaşı, Marmara, Rebul, Deva ve Eser firmaları da hiçbir maddi beklenti olmaksızın tüm kapasitelerini kampanyaya ayırdı.

    Maskelerin temini Türk İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, LC Waikiki ve Çalık Holding tarafından gerçekleştirilirken, kolonya ve maskelerin paketlenmesinden, Türkiye'nin 81 iline ulaşmasına kadar tüm lojistik faaliyetleri ise Amazon Türkiye üstlendi.

    Toplam 7 bin 200 kişi görev yapıyor

    Hediye paketlerinin dağıtımı için İstanbul'da 39 ilçede 125 okul belirlendi. Hediye paketlerinin olduğu koliler bu okullara getirildi. Paketlerin dağıtımında 1.200 okul servisi görevlendirildi. Okullara getirilen koli içerisindeki paketler servislere yükleniyor, dağıtım görevlileri ile kayıtlı adreslere gidiliyor ve eve elden teslim ediliyor.

    Toplam 7 bin 200 kişi görev aldığı organizasyonda polis, jandarma, Milli Eğitim Bakanlığı toplum yararına çalışan personel görev yapıyor. Dağıtımı yapan görevliler, maske, eldiven ve dezenfektan kullanıyor. Görevlilerin bu ihtiyaçlarını İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YKOP) karşılıyor. Görevlilerin iaşesini ise Kızılay temin ediyor. 

    Öte yandan, görevli ekipler paketleri İstanbul'un ilçelerinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

    Her gün 120 bin aileye ulaştırılacak paketlerin teslim edildiği Fatih ilçesindeki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2283)
    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Ali Yerlikaya, İstanbul, Maske, Kolonya, Koronavirüs, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
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