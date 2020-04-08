Rus ve İtalyan doktorlar, Bergamo'daki sahra hastanesinde hasta kabulüne başladı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus askeri doktorlar, İtalyan meslektaşlarıyla birlikte Bergamo'da kurulan sahra hastanesinde Kovid-19 hastalarını tedavi etmeye başladı.
Rus tarafı, sahra hastanesindeki çalışmalara doktor ve hemşirelerden oluşan 8 ekiple katılırken Rus uzmanlar, hasta kabulünün yanı sıra yoğun bakımdaki hastaların tedavisiyle de ilgileniyor.
Rus askeri doktorlar, sahra hastanesindeki çalışmalarını 3 vardiya halinde yürütüyor.
Bakanlık, Rus askeri uzmanların Calcio, Cividate al Piano, Cologno al Serio kentlerindeki yaşlı pansiyonlarında dezenfeksiyon çalışmaları yaptığını da ekledi.
#Footage @mod_russia's military physicians and mediacal staff set to work at the field hospital in #Bergamo. In cooperation with local doctors, they treat #COVID19 patents both in intensive care units and in wards for the moderately diseased https://t.co/YMShtzLTIp @rusembitaly pic.twitter.com/0wwRBoiNyH— Минобороны России (@mod_russia) April 8, 2020
İtalya hükümetinin talebi üzerine geçtiğimiz günlerde başkent Roma'ya giden Rus askeri uzmanlar, İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kurmak üzere Lombardiya bölgesinin Bergamo şehrine gitmişti.
22 araçtan oluşan Rus konvoyunda mobil analiz ve tanı kompleksi, dezenfektan madde rezervine sahip yüksek verimli mobil dezenfeksiyon araçları, koronavirüse yakalanan ağır hastalara yönelik özel ekipman yer alıyordu.
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