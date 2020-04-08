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17:27 08 Nisan 2020
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    Bakan Koca duyurmuştu: Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntıları belli oldu

    © REUTERS / YARA NARDI
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2289)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004081041782534-bakan-koca-duyurmustu-pandemi-izolasyon-takip-projesinin-ayrintilari-belli-oldu/

    İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde kullanılacak Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntılarını paylaştı. Uygulama kullanıldığında evde izolasyon altındaki kişiler dışarı çıkarsa telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve izolasyon altında bulundukları yere dönmeleri istenecek.

    İletişim Başkanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı ‘Pandemi İzolasyon Takip Projesi’ne ilişkin “İzolasyon, Covid-19 salgınını kontrol altına alabilmek için en önemli tedbirdir. Özellikle Covid-19 testi pozitif olanların ve tanı konulanlarla teması olanların izolasyonu bu dönemde hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi içi ‘Pandemi İzolasyon Takip Projesini’ hayata geçirdi” açıklamasında bulunuldu.

    İletişim Başkanlığı, proje için kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındığı açıkladı. Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.

    'İzolasyonu ihlal edenlere uyarı mesajı gidecek'

    Sosyal mesafe ve izolasyona riayet etmeyen vatandaşlar içinse uyarı sistemi geliştirildi. İletişim Başkanlığı bu konuyla ilgili de, “Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak. Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek. Sistemin güvenliği sıkı kontrol altında olacak Türkiye, Covid-19’a karşı yürüttüğü etkin mücadelede teknolojinin imkanlarından da yararlanıyor. Covid-19 salgını ile mücadelede çok etkili bir araç olacak ‘Pandemi İzolasyon Takip Projesi’ ile bulaşın büyük oranda azaltılması hedefleniyor” açıklamasını yaptı.

    'Bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek'

    Proje, kişinin sadece kendisinin değil yakınlarının ve toplum sağlığının güvenliği için de önemli olacak. Karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasının bu yolla önüne geçilecek.

    'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı değil'

    Uygulamanın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na da aykırı olmadığını açıklayan İletişim Başkanlığı, “Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek. Amaç, kamu sağlığının korunması Pandemi İzolasyon Takip Projesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kesinlikle aykırılık teşkil etmiyor. 6698 sayılı Kanunun ‘Özel nitelikli verilerin işlenme şartları’ başlıklı 6. Maddesinin üçüncü fıkrasında özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası olmaksızın işlenmesini mümkün kılan istisnai amaçlar düzenleniyor. Buna göre, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

    İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın son bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

    “6698 sayılı Kanun Gerekçesinde, mezkur maddede ifade edilen yetkili kurum ve kuruluşların Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık tesisleri olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla salgınla mücadele kapsamında hem konum bilgisi gibi kişisel verilerin hem de Covid-19 testinin pozitif olduğu bilgisi gibi özel nitelikte kişisel verilerin Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmesi ve aktarılması 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmiyor.”

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2289)
    Etiketler:
    Fahrettin Koca, İletişim Başkanlığı, Telefon, Uygulama, Pandemi İzolasyon Takip Projesi
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