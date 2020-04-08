Rusya: 30’dan fazla ülkeye koronavirüs testi gönderdik

Koronavirüsle mücadele konulu bir toplantıda konuşan Mişustin, “Neredeyse her ülkede artık sabahlar koronavirüsle ilgili bilgilerle başlıyor. Bu gerçekten de tüm dünya için ortak bir tehdit ve tek başına mücadele imkânsız. Rusya, dünyanın 30’dan fazla ülkesine koronavirüs test sistemi gönderdi” ifadelerini kullandı.

Mişustin, test sistemlerinin gönderildiği başlıca yerler arasında Avrasya Ekonomik Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini saydı.

Mişustin, “Bu tedbirler öncelikle de virüsün ülkemize sızma tehditlerini en aza indirgemek amaçlı” dedi.