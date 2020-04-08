Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.