Motorine 15 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatına 15 kuruş zam geldi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 15 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Ankara'da ortalama 5.38 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5.30 liradan 5.45 liraya, İzmir'de de 5.40 liradan 5.55 liraya yükselecek.

Petrol fiyatlarında son günlerde görülen artış, akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekiyor.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



09/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 15 Krş/Lt



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) April 8, 2020

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