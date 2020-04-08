Alman gazetesine göre koronavirüs pandemisi sonrası ‘küreselleşme sona erecek’

Gazetenin danışmanlık hizmetleri veren EY’nin dünya genelinde gerçekleştirdiği anket sonuçlarına dayandırdığı haberde pandemi sonrası dünyadaki şirketlerin neredeyse yarısının tedarikçilerini değiştireceği ve bunun ‘küreselleşmenin bilinen şeklinin sona ermesine’ yol açacağı ifade edildi.

Bunun en belirgin örneğinin koruyucu maskeler olduğu belirtilen yazıda, bu alanda neredeyse tüm dünyanın Çin’e bağlı olduğu, bu nedenle birçok politikacı ve ekonomistin mevcut durumu değiştirmeye yönelik adımlar attığı kaydedildi.

Birçok şirketin tedarik şemalarını değiştirmeye başladığına dikkat çeken gazete, bu durumun tıp alanında olduğu gibi nerdeyse diğer tüm sektörler için geçerli olduğunu vurguladı.

Yazarlar, bu adımların bir sonucu olarak küreselleşmeden kısmi bir uzaklaşma oluşacağını, bunun da enflasyonun artmasına neden olacağını öngördü.

Die Welt, söz konusu senaryonun düzeltilebilmesi için üreticilerin otomasyonu daha aktif bir şekilde uygulaması gerektiğini savundu.