General Motors 30 bin solunum cihazı üretecek

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Savunma Üretim Yasası kapsamında yapılan anlaşmayla, General Motors'un (GM) 30 bin solunum cihazı üreteceğini açıkladı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Savunma Üretim Yasası kapsamında General Motors (GM) ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde kullanılan solunum cihazı üretimine ilişkin ilk anlaşmanın yapıldığını duyurdu.

Anlaşma tutarının 489,4 milyon dolar olduğunun belirtildiği açıklamada, bu kapsamda GM'nin toplam 30 bin solunum cihazını ağustos sonuna kadar teslim edeceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu solunum cihazlarının 6 bin 132'sinin 1 Haziran'a kadar teslim edilecek şekilde bir üretim programının hazırlanacağı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, GM'nin solunum cihazı üretmesi için kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı tanıyan Savunma Üretim Yasasını uygulamaya koymasının ardından yapıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart'ta Twitter hesabından, Ford, General Motors ve Tesla'nın Kovid-19 salgınında gerekli olan solunum cihazı ve diğer ekipmanı üreteceğini açıklamıştı.

Daha sonra solunum cihazı üretimi konusunda General Motors ile anlaşmazlığa düşen Trump, şirkete karşı kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı Savunma Üretim Yasasını 27 Mart'ta devreye sokmuştu.