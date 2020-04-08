Çernobil dizisinin kostüm şirketi koronavirüse karşı koruyucu malzeme bağışlayacak

HBO’nun 1986 yılında yaşanan Çernobil nükleer santral faciasını konu alan popüler dizisi Çernobil’in kostümlerini yapan İspanyol Peris Costumes şirketi, koronavirüsle mücadelede görev alanlar için maske, koruyucu giysi ve başka malzemeler bağışlayacağını duyurdu.

Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçmişken, Çernobil dizisinin kostümlerini üreten Peris Costumes şirketi, salgınla mücadeleye destek vermek için bağışta bulunacağı açıklamasını yaptı.

Açıklamada, “Gerçeğin kurguyu arattığı bir kabusun içineyiz. Kovid-19 nedeniyle oluşan durumu hafifletmek amacıyla Peris, atölyelerinde doktor önlüğü, başlıklı koruyucu giysi, maske ve tüm diğer koruyucu malzemeleri üretimine yönelik yeniden düzenlemeye gitti” ifadeleri kullanıldı.

Şirket, Lizbon, Madrid, Mexico City, Budapeşte ve Viyana’daki ofislerindeki bazı donanımları da bağışlayacağını belirtti. Şirketin Genel Müdürü Javier Toledo’nun açıklamasına göre, bu katkılarla hastane, polis merkezleri ve bakımevleri gibi yerlerdeki ihtiyaçların giderilmesi amaçlanıyor.

Toledo, “Film endüstrisi, televizyon ve tiyatro camiası adına bunun mütevazı bir katkı olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Peris Costumes şirketi, James Bond serisi ve The New Pope filminde de çalışmıştı.