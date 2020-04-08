Kovid -19 vakasının 10 olduğu Mozambik'te tedbir nedeniyle 5 binden fazla mahkuma af

Mozambik Adalet, Din ve Anayasa Bakanı Helena Kida, basına yaptığı açıklamada, ülkede salgınla mücadele kapsamında hapishanelerdeki sıkışıklığı azaltmak için meclisin onayıyla mahkumlara af çıkarıldığını belirtti.

Kida, toplam 5 bin 32 mahkuma af çıkarıldığını kaydederek, "4 bin 498 kapasitesi olan hapishanelerde, bu kapasiteden beş kat fazla mahkum bulunuyor. Bu yüzden salgının yayılması daha riskli" ifadelerini kullandı.

Ülkede şimdiye kadar 10 Kovid-19 vakası görüldü.