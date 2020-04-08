İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ikinci aşama cumartesi günü başlayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı işletmelerin faaliyetlerine yeniden başlayacağı cumartesi günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ikinci aşamaya geçileceğini belirterek "Bu aşama öncekinden daha zor olacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede 11 Nisan Cumartesi gününden itibaren Kovid-19'la mücadelede ikinci aşamaya geçeceklerini belirtti.

İlk aşamanın cuma gününe kadar devam edeceğinin öngörüldüğünü söyleyen Ruhani şunları söyledi:

"Cumartesi günü daha zor bir aşama başlayacak. Halka bu salgın nedeniyle evden çıkmayın demek ve halkın da evden çıkmaması hükümetin yapacağı en kolay şeydir ancak bu mümkün değil. Bazı vatandaşlar üretimin sürdürülmesi için dışarı çıkmalıdır."

Koronayla mücadele için ekmeğe, elektriğe, gaza ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Ruhani, "Tüm ihtiyaçlarımızı düşünmeliyiz ancak bunlar arasında öncelikler de var. Bazen biri diğeri için feda edilebilir fakat hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Cumartesi gününden itibaren ikinci dalganın başlamasıyla koronayla mücadelede yeni bir aşamaya geçileceği için halkın iş birliğine daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu dönem öncekinden daha zor olacak. Bu süreçte ekonomik faaliyetlerimizi de koronayla mücadeleyle birlikte imkanlar dahilinde sürdürmek istiyoruz.

Önceki mücadele evde kalma mücadelesiydi. Bugün ise mücadele ekonomik faaliyetleri sürdürme mücadelesi olacaktır."