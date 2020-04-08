İspanya Hükümet Sözcüsü: 26 Nisan’dan sonra yaşam normale dönmeye başlayacak

İspanya parlamentosu 9 Nisan’da, 14 Mart’ta yürürlüğe giren olağanüstü hal uygulamasını 26 Nisan’a kadar uzatmaya hazırlanıyor.

Antena 3 televizyonuna konuşan İspanya Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero, 26 Nisan’dan itibaren vatandaşların normal yaşama dönmeye başlayabileceğini söyledi.

Ancak, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez daha önce yaptığı açıklamada, olağanüstü halin 26 Nisan’dan sonra da uzatılabileceği ihtimalini dışlamadı. Ancak vatandaşlara ve ekonomik faaliyetlere yönelik kısıtlayıcı önlemlerin yumuşatılabileceğini belirtti.

Montero'ya göre, Nisan ayının sonundan itibaren hükümetin uzmanların yönlendirmesi doğrultusunda geliştireceği "açık talimatlar" kapsamında insanlar sokaklara ve meydanlara geri dönebilecek.

Enfeksiyonun beklenmedik bir biçimde yeniden yayılmasını önlemek için karantina sürecini kontrol altında tutacaklarını belirten Montero, “İnsanların neler yapabilecekleri ve yapamayacakları hakkında net talimatlar vereceğiz” dedi.

Daha önce, Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkedeki gerçek dağılımının ne olduğunu anlamak için vatandaşlar arasında rastgele test yapmaya karar vermişti. Buna göre 60 bin kişiye Kovid-19 testinin yapılması bekleniyor.

Muhalefet partilerinden Halk Partisi ve sağcı ulusal muhafazakar parti VOX, koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşların gerçek sayısının açıklanandan daha fazla olduğunu öne sürdü. Ancak, Sağlık Bakanı Salvador İlya, İspanya’da koronavirüsten ölenlerin kaydının Avrupa’da tutulan en düzenli kayıt olduğunu belirtti. Ancak muhalefete göre ölen herkese koronavirüs testi yapılmıyor.

İspanya, tespit edilen toplam Kovid-19 vaka sayısında ABD'den sonra ve ölü sayısında İtalya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Ülkede 8 Nisan itibariyle 146 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, bunlardan 14 bin 555’i hayatını kaybetti. Bununla birlikte son günlerde hastalığın yayılmasında yavaşlama eğilimi gözleniyor.