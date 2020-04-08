Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Oğluma koronavirüs bulaştı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, oğlunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.

Vucic, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Her şey başladığında, Danilo’m teslim olmanın bir seçenek olmadığını söyledi. İlk evladıma koronavirüs bulaştı” diye yazdı.

Danilo’nun bulaşıcı hastalıklar kliniğine kaldırıldığını anlatan Sırp lider, “Oğlum, sen kazanacaksın. Baban seni seviyor ve herkes seni seviyor” diye ekledi.

Sırbistan’da bugüne kadar 2666 Kovid-19 vakası tespit edilirken 65 hasta hayatını kaybetti.