Arzum, sağlık çalışanları için siper maske üretimine başladı

Arzum, küresel ölçekte yaşanılan kovid-19 pandemisi mücadelesinde en önde yer alan, gecesini gündüze katan ve tüm Türkiye'nin alkışlarını hak eden sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper maske üretimine başladı.

Arzum'dan yapılan açıklamada, yüz koruyucu siper maske üretimi için Güneş Plastik ile bir araya gelen Arzum'un 10 bin yüz koruyucu siper maske üretimini kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarına ulaştıracağı bildirildi.

Bu zorlu günlerin hep beraber, dayanışma ile aşılacağının altını çizen Arzum, sağlık çalışanları için anlamlı bir desteğe imza atıyor.

Arzum, sağlık çalışanlarıyla birlikte sahada, depoda ve üretimde işinin başında olanları da unutmuyor. Sosyal sorumluluk bilinciyle üzerine düşen görevi yapmaya hazır olan marka, bu zorlu süreçte hizmet vermeye devam eden çalışanların da sağlıklarını koruyarak işlerine devam edebilmesi için yüz koruyucu siper maske desteği sağlayacak.