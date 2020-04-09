İmamoğlu çağrısını tekrarladı: İstanbul’a en az 2 hafta sokağa çıkma yasağı gerekli

TV100 kanalında Ahu Özyurt’un programına katılan İmamoğlu, koronavirüse karşı tedbirlerin artırılması gerektiğini vurgulayarak “En az 2 hafta tecrit gerekiyor. İstanbul, ilçe ilçe karantinayla bir çözüme ulaşamaz. Topyekün bir sokağa çıkma yasağı gerekiyor. Bilim Kurulumuzun da önerisiyle en az 2 hafta İstanbul’a bir tecrit süreci yaşatılmalı. Bu şart. Dünya çapında da bizim ölçeğimizde şehirlere baktığımızda, hepsi ‘sıkı tedbirler almalıydık’ diye bizi uyarıyor" dedi.

'Kötü yönetilmiş bir İstanbul devraldık'

"Kötü yönetilmiş bir İstanbul devraldık. Borçlu bir ekonomisi var İBB’nin" diyen İmamoğlu, İBB iştirakleri ve kendi bütçesiyle beraber son bir ay içindeki gelir kaybının 1 milyarı aştığını belirtti.

İmamoğlu ayrıca, Türkiye’deki bütün belediyelere ek ödenek ve ek bütçe sağlanmasının 'şart olduğunu' vurguladı.

TV 100 canlı yayınında Ahu Özyurt’un gündemle ilgili sorularını yanıtlıyorum. https://t.co/SnqlwdPf56 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 9, 2020

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'415 bin kişi yardım için başvurdu'

İBB’ye 415 bin kişinin yardım için başvuru yaptığını söyleyen İmamoğlu, "Biz vatandaşımızdan bağış almıyoruz mu sanılıyor? Elbette alıyoruz. Bu yasal olarak bize tanımlanan bir şey zaten. Her yerde söyledim: Vakıfbank ve birkaç banka daha usülsüzlük yapmıştır. Yasal yollara başvurduk. Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada. Açın, hesap versin" diye konuştu.

'Erdoğan’ın kurduğu İstanbul Vakfı'nı aktif hale getirmek istiyoruz'

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın kurduğu İstanbul Vakfı var. Biz onu da kullanmak için Valiliğe başvurumuzu yaptık. Bu vakfı aktif hale getirmek istiyoruz. Sabırla Valiliğin imzasını bekliyoruz. Hiç kimse bizi yardımlaşma hızımızdan vazgeçiremez. Her gün binlerce aileye yardım yapıyoruz."