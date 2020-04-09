Rusya’da 1459 yeni koronavirüs vakası: Toplam sayı 10 bini geçti

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte toplam vaka sayısı 1459 kişi daha artarak 10131 oldu.

Şimdiye kadar vaka görülen bölge sayısı 81 olarak belirtilirken, 76 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 700 kişi de iyileşti.

Son 24 saatteki vakaların çoğu başkent Moskova’da (857) ve Moskova bölgesinde (199) görüldü.