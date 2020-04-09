Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’ye kurulacak hastaneler için yapılan çalışmalar görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadele için İstanbul’a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söylemişti.

Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide ve Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastaneleri için yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.