Rusya Savunma Bakanlığı, İtalya’da görev yapan Rus doktorların görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, İtalya’nın Bergamo kentine gönderilen Rus doktorların görev yaparken çekilen görüntüleri paylaştı.

Bergamo’daki sahra hastanesi 142 yatak kapasiteli bir hastane. Koronavirüs bulaşan hastaların tedavi gördüğü bu hastanede üç vardiyalı olarak 24 saat görev yapılıyor. Hastanede 200’den fazla Rus ve İtalyan uzman çalışıyor.

Rusya mart ayı sonunda İtalya'nın koronavirüs salgınında en çok zarar gören kenti Bergamo’ya askeri doktorlar göndermişti.