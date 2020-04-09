Soylu'dan ‘Şehir değiştirmeyin’ çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "#BirlikteBaşaracağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında, "Evimizi terketmeyelim. Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim. İnanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.
Evimizi terketmeyelim— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 9, 2020
Şehrimizi kesinlikle terketmeyelim
Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim
Sabretmeye, inzivaya devam edelim
İnanmaya devam edelim#BirlikteBaşaracağız Türkiye 🇹🇷
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