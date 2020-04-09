Koronavirüs yasağını en çok okeyciler ihlal etti: 4 bin 960 kişiye 15 milyon liraya yakın ceza kesildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan yasakları en çok okeycilerin aştığı belirlendi. Kahvehaneleri gizlice açtıran veya evlerde toplanıp okey oynayan toplam 4 bin 960 kişiye 15 milyon liraya yakın para cezası kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınantedbirler kapsamında ülke genelinde birçok işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Türkiye genelinde kahvehanelere de yasak getirildi. Faaliyetlerini durdurması gereken bazı kahvehanelerin yasağa uymayarak açık oldukları, bazı kişilerin ise evlerinin bir bölümünü kahvehaneye çevirerek oyun oynatmaya devam ettikleri belirlendi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Türkiye genelinde işletmecilerin yüzde 90’ı yasağa uyarak iş yerini geçici olarak kapatırken, kahvehane müdavimlerinin koronavirüs salgın tehdidini hiçe sayarak bir araya geldikleri ortaya çıktı. İl emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekipleri, koronavirüs sebebiyle alınan kapatma kararına uymayan kahvehanelere baskınlar yaptı.

Polis göz açtırmadı

Türkiye genelinde, virüse davetiye çıkartan ‘okey’cilere yönelik yapılan baskınlarda 4 bin 960 kişiye 15 milyon liraya yakın para cezası kesildi. Yasağa rağmen açık olan kahvehaneler mühürlenirken, işletme sahiplerine idari para cezasının yanı sıra, ‘salgın hastalık yayma’dan adli işlem de başlatıldı.

Salgın yasaklarını delenlerin, “Hava alacaktım, hanım evden çıkardı, ekmek alıp dönecektim, yasaklardan haberim yoktu, önlemimi aldım, bana bir şey olmaz, hava güzeldi içeride duramadım, yürüyüş yapıyordum” gibi bahaneler sundukları görüldü.

Evi kahvehaneye çevirmişler

Demirören Haber Ajansı'ndan (DHA) Çetin Aydın'ın aktardığına göre de Alanya’da polis ekiplerine önceki gün, bir evde kumar oynandığı ihbarı geldi. Polis ekipleri eve baskın düzenledi. Odaların masa ve sandalyelerle kahveye çevrildiğini gören ekipler, toplam 15 kişiyi yakaladı. Polisler, ‘Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet’ suçundan şüphelilere 3 bin 150’şer liradan toplam 47 bin 250 liralık para cezası kesti.

İstanbul’da Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, önceki gün bir iş merkezindeki ofiste kumar oynandığı yönünde bilgi aldı. Düzenlenen baskında ofisin masa ve sandalyelerle donatılarak kumar oynandığı belirlendi. Kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye ‘Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet’ suçundan kişi

başı 3 bin 180 TL’den toplam 41 bin 340 TL para cezası kesildi. Ofis ise zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.