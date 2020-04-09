'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna gencin yanıtı: Canımın sıkıntısından

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında polis ekiplerinin denetimi bugün de devam etti. Denetimlere denk gelen genç, polislerin "Neden parkta oturuyorsunuz?" sorusuna "Canımın sıkıntısından" yanıtını verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında emniyet ekipleri, denetimlerine bugün de devam etti. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde parktan geçen vatandaşları uyaran ekipler, bir gencin parkta oturduğunu gördü.

Gencin yanına giden polisler,diye ordu. Genç ise bunayanıtını verdi.sini de takmayan gence, uyarıların ardından cezai işlem uygulandı.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre Beyoğlu'ndaki Fatih Sultan Caddesi'nde de çok sayıda kişinin uyarılara rağmen dışarı çıktığı görüldü. Caddenin oldukça kalabalık olduğu gözlenirken, vatandaşların sosyal mesafeye de dikkat etmemesi dikkati çekti.