Koronavirüs salgınının bitmesi için 70 kurban kestiler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünün muhtarı Hamza Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitmesi için kurban kestiklerini söyledi.

"Toplam 70 hayvanı kurban olarak kestik. Köyümüz 200 hanedir, hepsine dağıtacağız" diyen Han, şöyle devam etti:

"Bu hayır inşallah bu salgının bitmesine sebep olur. Bu güzel davranışa destek veren tüm köyümün sakinlerine de çok teşekkür ederim."