Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı Şi hakkında suç duyurusunda bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Avukat Mehmet İhsan Kalkavan, İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'ne gelerek, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bazı Çinli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasında ihmali oldukları gerekçisiyle Şi ile yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Kalkavan, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve ilgili yetkililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulundum. Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesiyle insanlığa karşı işlenen suçlar ve uluslararası ceza mahkemesi statüsü 7. madde de düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ile herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen öldürme, toplu yok etme suçları kapsamında yargılanmaları gerekir" dedi.