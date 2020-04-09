Bilim insanları Kovid-19 pandemisinin zirve dönemini açıkladı

Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan bilim insanları (ABD), bilinen yedi insan koronavirüsünden dördünün, grip benzeri mevsimsel salgınlara neden olduğunu açıkladı.

MedicalXpress sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, enfekte olan vakaların çoğunun kış aylarında görülmesi, pandeminin olası zirve döneminin göstergesi olabilir.

2010 yılında enfekte durumunda hafif semptomlar gösteren dört insan koronavirüsünün (OC43, 229E, HKU1 ve NL63) yayılmasını izlemeye alan doktorlar, şimdi de SARS-CoV-2'nin yayılmasını incelemeye başladı.

Enfeksiyon vakalarının çoğu Aralık-Nisan-Mayıs ayları arasında tespit edilirken, zirve noktası Ocak-Şubat aylarında gözlemlendi. Vakaların sadece yüzde 2.5'i Haziran-Eylül arası dönemde kaydedildi.

Mevsimsel koronavirüsler, Kovid-19’a neden olan SARS-CoV-2 ile ilişkilidir, ancak yeni tür koronavirüsün benzer şekilde davranıp davranmayacağı henüz kesin olarak bilinmiyor.