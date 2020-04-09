Zülfü Livaneli koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı

Sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli sağlık durumun iyi olduğunu belirtip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif olduğunu söyledi. Livaneli, "Hayatım boyunca pozitif olmaya çalıştım ama ilk kez negatif olduğuna memnunum" ifadesini kullandı.

Bir süredir Muğla'nın Bodrum ilçesinde dinlenen sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Livaneli, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Devamında sevenlerine seslenen Livaneli, "Sevgili dostlar hepinize yürekten merhaba. Bodrum'daki köy evimizde mecburi dinlenmedeyim. Ama iyi de oluyor. Burada dinlenmek bana çok iyi geldi" dedi.

Livaneli şöyle devam etti:

"Çünkü son zamanlarda kendimi fazla yordum. Yaşımla uygun olmayacak kadar değişik aktiviteler vardı. Yurt dışı gezileri de beni çok yormuştu. Burada eve kapanmak doğa ile baş başa olmak, tavuklarımla konuşmak, yeni kitabıma çalışmak ve okumak bana çok iyi geldi. Bu bakımdan çok iyiyim. Zaten çok spekülasyon yapıldı ama devletin resmi raporlarında da var. Koronavirüs testinde negatifim. Herkesin de negatif olmasını diliyorum. Hayatım boyunca pozitif olmaya çalıştım ama ilk kez negatif olduğuna memnunum."