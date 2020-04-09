Rusya, Venezüella'ya 20 bin Kovid-19 testi daha gönderdi

Rusya'nın Venezüella Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Moskova, sağlık alanındaki teknik işbirliği kapsamında Caracas'a 20 bin Kovid-19 testi gönderdi.

#Foto 📸 | Embajador 🇷🇺 en 🇻🇪@EmbSergio Mélik-Bagdasárov junto con @yvangil y @Gerardo_saludve en el Aeropto. @IAIM_VE recibiendo 2o lote de PCR 🔬 #COVID19 que permitirán atender a 20000 venezolan@s, donado por Rusia en el marco de la cooperación técnica en materia salud

🇷🇺🤝🇻🇪 pic.twitter.com/ghWzWmRBvG — EmbajadaRusaVEN (@EmbajadaRusaVen) April 8, 2020

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Elçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Sergey Melik-Bagdasarov'un Venezüella Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle Rusya'dan gelen ikinci parti yardımı karşıladığı anların görüntülerine de yer verildi.

Melik-Bagdasarov, Venezüella'da Kovid-19 yayılımının hükümetin kontrolü altında olduğunu ve Rusya'nın Latin Amerika ülkesine yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

#FOTOS | Arriban al aeropuerto internacional de Maiquetía "Simón Bolívar" los vuelos con la ayuda humanitaria de la Federación de Rusia y de OPS/Unicef con test diagnósticos y equipos médicos para ayudar a combatir el #COVIDー19 en nuestro país.#VenezuelaAvanzaEnSalud pic.twitter.com/9XKA1Khs1t — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) April 8, 2020

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Rusya, 10 bin Kovid-19 testinden oluşan ilk parti yardımı 24 Mart'ta göndermişti.

Salgın nedeniyle Venezüella’da şimdiye kadar dokuz kişi yaşamını yitirdi, ülkedeki vaka sayısı da 167’ye ulaştı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülke genelinde karantina ilan ederken, sınırlar da kapatıldı. Venezüella hem yaptırımlar hem de sallantıda olan ekonomi nedeniyle gıda ve ilaç sıkıntısı yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Venezüella’ya bugün 90 ton insani yardım malzemesi göndermişti. Bu, BM’nin salgının başından bu yana ülkeye yaptığı ilk yardım olmuştu.

Venezüella, daha önce de salgın nedeniyle 2001'den bu yana ilk kez IMF'e başvurarak 5 milyar dolar talep etmiş ancak olumsuz yanıt almıştı.