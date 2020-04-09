11 haftalık karantinanın ardından tekrar açılan Vuhan kentinden görüntüler

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Çin’de, yeni tür koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ve 76 gün boyunca dış dünya ile bağlantısı tamamen kesilen Vuhan kentinin tüm giriş ve çıkışları açıldı.
Trenlerin çıkışına izin verildiği kentin kısmen hava ulaşımı da açıldı. Zorlu karantina sürecinin ardından tekrar açılan kentin sakinleri seyahat edebilmenin sevincini yaşıyor.
Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Vuhan’dan görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
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