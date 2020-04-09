Kocaeli ile İstanbul'u birbirine bağlayan üst geçit tel örgü ile kapatıldı: Vatandaşlar teli parçaladı

Kocaeli ile İstanbul'u birbirine bağlayan üst geçit tel örgü çekilerek yaya geçişine kapatıldı. Vatandaşlar ise yasağa rağmen 2 il arasındaki üst geçidi kullanmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkartılan genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a giriş çıkışlar 3 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süre ile yasaklandı.

Kocaeli ile İstanbul sınırında emniyet güçleri sadece geçişine izin verilen araçların şehre girişlerine izin verirken, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi ile İstanbul'un Tuzla ilçesini birbirine bağlayan üst geçit ise iki il arasında geçiş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilir hale geldi.

Son olarak bir gelin ve damadın buluştuğu üst geçitten ulaşımın virüs denetimlerini tehlikeye atma ihtimaline karşın, üst geçit tel örgü çekilerek yaya ulaşımına kapandı.

Üst geçitteki tel örgünün yerinden çıkarılmasıyla bir çok kişinin üst geçidi kullanarak iki şehir arasında geçiş yaptığı görüldü.

Kocaeli'de yaşayanlar bu üst geçidi kullanarak Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'nden toplu taşıma ile İstanbul'un her yerine ulaşabiliyor. Yine aynı şekilde İstanbul'da yaşayanlar da bu üst geçidi kullanarak kente girebiliyor.