St. Petersburg Üniversitesi uzmanı: Kovid-19 beyinde ciddi hasarlara neden olabilir

Rus bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) beyinde ciddi hasarlara yol açabileceğini tespit etti.

İzvestiya gazetesine demeç veren St. Petersburg Büyük Petro Üniversitesi'nden Virüsolog ve Onkolog Andrey Kozlov, koronavirüsün grip virüsleri gibi beynin tüm bölümlerini öldürebileceğini ifade etti.

Kozlov, bundan dolayı bazı Kovid-19 hastalarında akciğer bozuklukları görülmezken bilinç kaybına veya epilepsi semptomlarına rastlandığına dikkat çekerek, daha önce açıklanan tat ve koku duyusu kaybı ile birlikte bu belirtilerin beyin dokularında Kovid-19 virüsü bulunduğunu gösterebileceğini vurguladı.

'Beyin kanaması görülebilir'

Koronavirüsle enfekte olan bağışıklık sistemi hücreleri, kana aktif şekilde sitokin salmaya başlar ve bu da ensefalopatiye (beyin dokusunda dejeneratif hasar) yol açabilir.

Bununla ilgili görüşlerini paylaşan Tümen Devlet Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü'nden Nikolay Karpov'a göre, aşırı sitokin kan damarlarının duvarlarına zarar vererek beyin kanamasına neden olabilir ve bunun sonucunda, beyinde zarar gören bölüme bağlı olarak birtakım nörolojik semptomlar görülebilir.

Karpov, "Virüsün hematoensefalik bariyeri aşarak doğrudan beyin dokusuna nüfuz etmesi de ihtimal dahilinde" diye ekledi.