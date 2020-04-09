Bilim Kurulu Üyesi Kara: Sigarayı bırakmanın tam zamanı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Kara şunları söyledi:
"Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı. Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi. Vuhan'da yapılan araştırma, Kovid-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu."
Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı,— Ates Kara (@AtesAtesKara) April 9, 2020
Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi,
Wuhan'da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
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