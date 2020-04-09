Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 908'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriye göre toplam vaka sayısı ise 42 bin 282'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı.

"Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı" diyen Koca, devamında "Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım" ifadesini kullandı.

Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5BNqcJGzAp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2020

​Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 908'e yükseldi ve vaka sayısı 42 bin 282'ye ulaştı.