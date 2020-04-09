Ermenistan Türkiye’deki 70 vatandaşını tahliye ediyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye’den bulunan yaklaşık 100 Ermenistan vatandaşı bizimle iletişime geçti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın çabaları ve finansmanıyla, yurduna dönme arzusunu dile getiren 70 vatandaşın Gürcistan üzerinden tahliyesi yürütülüyor” dedi.
Tahliyenin, Türkiye ve Gürcistan’ın ilgili hizmetleriyle koordine edildiğini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Yardımlarına değer veriyoruz” ifadesini kullandı.
Nagdalyan, yeni tip koronavirüse karşı mücadele kapsamında Türkiye’den yardım isteyip istemeyecekleri sorusuna, “Gündemimizde değil” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)