İBB'nin 'gıda yardım kolisi' ihalesi sonuçlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan İstanbullulara 500 bin gıda yardım kolisi dağıtmak üzere İBB tarafından düzenlenen ihale sonuçlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden ve ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşlara dağıtılacak 500 bin gıda kolisi için 8 Nisan günü ihaleye çıktı.

Dün İBB TV'de canlı yayımlanan ihale, Kamu İhale Kanunu'nun 'salgın, afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda yapılan ihaleleri düzenleyen 21/B maddesi'ne göre davet usulü ile yapıldı.

Toplam 9 firmanın davet edildiği ihaleye Metro Gros Marketleri ve Migros Türk A.Ş, Onur Perakende A.Ş ve Fettahoğlu Gıda teklif sundu. 3 ayrı koli grubunda yapılan ve iki oturumda gerçekleşen ihalede sona 3 firma kaldı.

Metro Gross Market; birinci kısım koli için 3 milyon 474 bin TL, ikinci kısım için 14 milyon 89 bin 500 TL, üçüncü kısım için 36 milyon 492 bin TL teklif vererek, en iyi teklifi sunan­ firma olarak belirlendi.

Yasal olarak beklenilmesi gereken 5 günlük itiraz sürecinin ardından firmaya sözleşmeye davet tebliği yapılacak.