Koronavirüsü yenen sunucu Akkul yaşadıklarını anlattı: Uyutulma yöntemiyle Türkiye'de iyileşen ilk kişiyim

‘Çok Gezenti’ isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, "Yendik seni koronavirüs" dediği paylaşımın ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlandı ve yaşadıklarını anlattı.
Fizik tedavi için kalmaya devam ettiği hastanede yaşadıklarından bahseden Akkul, "İşim gereği yurt dışında çok geziyoruz. 110. Çok Gezenti bölümümüz sırasında fark ettik" dedi.
Akkul'un açıklamaları şu şekilde:
- Eşim ve ben çok ateşli geldik Türkiye'ye. Biz geldiğimizde Türkiye'de 6. vaka açıklanmıştı. Ateş 42'ye vurmuştu, öksürük yoğundu. Senede bir iki defa seyahatlerden öksürüklü ateşle dönüyordum ve antibiyotik alıp geçiyordu. Tekrar bu oldu sandım, insan kendine konduramıyor. Tonsilit var, bademcik iltihabı önce o sandım ama sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittik.
‘O aradaki sanrı ile gerçek dünyaya geçiş zor’
- Entübe denilen uyutulma yöntemiyle kurtuldum. Bu şekilde hastalığı yenen ilk insanlardan biriyim Türkiye'de. 21 gün uyutuldum. 21 gün sonra uyandığımda o aradaki sanrı ile gerçek dünyaya geçiş zor, hâlâ becerebilmiş değilim.
- Çok maceralı bir durum, araya kaçırılma sokmuşum ama onların hiçbiri olmamış aslında. Adapte olacağım herhalde. Siz anlamıyorsunuz çeşitli sanrılar görüyorsunuz ama geride kalan ve hasta olmayan yakınlarınız için daha zor diye düşünüyorum. 21 gün uyanınca birçok şeyin olduğunu görüyorsunuz.
'Bu kadar uyutulunca çeşitli uzuvlar çok zayıf kalıyor'
- Eşim Seda ve ben de çift negatif raporumuz var. Artık bulaşma ihtimalimiz yüzde sıfır şu anda. Şu anda fizik tedavi süreci var. Bu kadar uyutulunca çeşitli uzuvlar çok zayıf kalıyor. Onları düzeltmek gerekiyor.
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