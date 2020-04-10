Koronavirüsü yenen sunucu Akkul yaşadıklarını anlattı: Uyutulma yöntemiyle Türkiye'de iyileşen ilk kişiyim

Koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve 21 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından iyileştiğini duyuran sunucu Burak Akkul hastalıktan uyutulma yöntemiyle kurtulduğunu ve şu an Türkiye'de bu şekilde iyileşen ilk kişi olduğunu söyledi.