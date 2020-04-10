Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Cinel'in önerisi: 5 ile sokağa çıkma yasağı gelebilir

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası dolayısıyla tüm Türkiye’de olmasa da vakaların yoğun olarak görüldüğü 5 kentte sokağa çıkma yasağının gelebileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yoğun bakımların doluluk oranını yüzde 63 olarak açıkladı. Türkiye’de yetişkinler için 24 bini aşkın yoğun bakım yatağı bulunuyor. Ancak yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının artması durumunda bu servislerin yetersiz kalabileceği tartışılıyor.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Prof. Cinel, virüsün bulaşıcılığının yayılmasını önlemek için sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti:

"Belki tüm Türkiye’de değil ama vakaların en çok görüldüğü beş ilde sokağa çıkma yasağı olabilir. Koronavirüs salgınının pik noktasının nasıl gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Yavaş yavaş hastaneler ve dolayısıyla yoğun bakımlar doluyor. Bir taktik ile olası büyük dalgaya hazırlık yapılıyor; yeni yoğun bakım yatakları devreye sokuluyor, yeni hastane binalarının kısım kısım açılması planlanıyor. Ne var ki dalganın boyutunun ne olacağı, pik noktasının nereye varacağı belli değil, Fransa’da bir günde 1400 kişi öldü. İkinci dalganın gelme olasılığı da söz konusu olabiliyor."

MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 24 ameliyathanenin 14’ünün vakaların artması durumunda yoğun bakım olarak kullanılmak üzere ayrıldığını anlatan Cinel, "Yoğun bakım bir ekip işidir. Yalnızca yoğun bakım ekibinin sağlığını korumak ve yoğun bakım yatak sayısını artırmak da çözüm olamayabilir; ‘yoğun bakımların akılcı kullanımının’ ön plana çıkarılması bu gibi olağanüstü pandemi günlerinde şarttır. İllerde yoğun bakım ekipleri kurulmalı. Bu ekipler, Kovid-19 dışındaki yoğun bakım hastalarını özel hastanelere tahliye edebilir” ifadelerini kullandı.