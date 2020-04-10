Koronavirüsü yenen Dr. Selçuk Köse önce annesini sordu

Türkiye'de koronavirüsten enfekte olan ilk sağlık çalışanlarından Op. Dr. Selçuk Köse, 22 gün süren tedavisinin ardından uyandı ve ilk merak ettiği 75 yaşındaki annesi oldu.

Dünyayı tehdit eden koronavirüse yakalanan hastaları tedavi etmek için çabalarken aynı hastalığa yakalanan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanlarından Op. Dr. Selçuk Köse, 22 gün süren tedavisinin ardından kendi kendine nefes almaya başladı.

Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre, Köse'nin doktor arkadaşlarına ilk olarak risk grubunda olan 75 yaşındaki annesini sorduğu, 'Annen iyi' cevabını alınca rahatladığı öğrenildi.

Köse'nin eski eşi Filiz Gültekin, "Henüz tam sevinmiyoruz ama aldığımız haberler olumlu. Hayatı boyunca insanlara faydalı olmaya çabalayan Selçuk bu hastalığı yenecek kadar güçlü. Hastane yetkilileri tehlikenin henüz geçmediğini söylerken tedavinin aksatılmayacağını da belirtti. Koronavirüsün akciğerlerine verdiği hasar kök hücre tedavisi ile temizlenecek. Selçuk, iyilik yaptığı insanların gücüyle aramıza kavuşacak” dedi.

Dr. Köse, Türkiye'de koronavirüsten enfekte olan ilk sağlık çalışanlarından biri olmuştu. Hastaneye yatırılan Köse, 17 Mart'ta durumu ağırlaşınca yoğun bakımda solunum cihazına bağlanmış, tedavi sürecinde kök hücre nakli ile Çin'den getirilen 'Favipiravir' etken maddeli ilaç kullanılmıştı.