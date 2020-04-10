Türkiye'den Libya'ya sağlık malzemesi gönderildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kovid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libya halkına ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ve danışma timlerine sağlık malzemeleri gönderildi.

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla COVID-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libyalı kardeşlerimize ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ve danışma timlerimize sağlık malzemeleri gönderildi. 🇹🇷 🇱🇾 pic.twitter.com/4rjdVQedPB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2020

​Yardım malzemelerinin olduğu kutuların üzerinde, Türk ve Libya bayrakları, Hz. Mevlana'nın ‘Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var’ sözü ve ‘Türkiye'den Libya halkına sevgilerle’ ifadelerinin yer aldığı görüldü.