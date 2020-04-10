Bolu’da 250 kişinin daha karantina süresinin bitmesiyle yurt tamamen boşaltıldı

Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra öğrenci yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 250 kişinin daha memleketlerine dönmek üzere yola çıkmasıyla yurt tamamen boşaldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye getirilen ve koronavirüs önlemleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurduna yerleştirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük karantina süreçleri tamamlandı.

250 kişinin memleketlerine dönmek üzere yola çıkması ile beraber salgın sürecinde karantina için kullanılan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu tamamen boşalmış oldu.

Karantina yurdundan son ayrılan grup da, kendilerine çok iyi bakıldığını ifade ederek görevlilere teşekkür etti.